РИАМО - 18 июл. В микрорайоне №25 города Мытищи продолжается строительство поликлиники для детей и взрослых на 520 посещений в смену, работы планируют завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Общая площадь медицинского учреждения составит более 11 тысяч квадратных метров. Заказчиком является Минстрой региона, генподрядчиком – ООО «Инвестиционно-строительная компания «Родина». Главе городского округа Мытищи Виктору Азарову доложили о текущей ситуации на объекте.

«Строительная готовность объекта 65%, работает около 90 человек, каждый день добавляются различные группы, в пик будет порядка 150 человек. Ведется работа, продленная до 9 часов», – сообщил технический директор ООО «ИСК Родина» Борис Минаев.

По его словам, сложности связаны только с наружными сетями, которые уже решаются.

«Монолитно-бетонные работы здания практически завершены, идет небольшая кладка. На сегодняшний день ведутся общестроительные работы внутри помещения, проведены внутренние инженерные сети по всем этажам, в ближайшее время строители приступят к фасадным работам», – подчеркнула он.

На совещании в администрации городского округа Мытищи было представлена общее планировочное решение. Предусмотрен заезд к поликлинике с двух сторон: с улицы Воровского и с Олимпийского проспекта. В ближайшее время запланировано благоустройство прилегающей территории и создание парковочного пространства на 20 машино-мест.

«Организация парковочного пространства – это один из проблемных вопросов на этом объекте. 20 машино-мест будет недостаточно. Необходимо найти возможность дополнительных мест для парковки транспорта. Поэтому надо пересмотреть планировку близлежащей территории с целью увеличения числа парковочных мест и обязательно проработать вопрос комфортной городской среды вокруг новой поликлиники», – подчеркнул Азаров.

Поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.