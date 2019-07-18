РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 июл. Свыше 270 миллионов рублей не доплатили жители микрорайона Павшинская пойма подмосковного Красногорска управляющим компаниям за услуги ЖКХ, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета Игорь Гуреев.

В четверг в администрации Красногорска состоялось совещание, посвященное долгам в сфере ЖКХ. Приняли участие представители управляющих компаний, контролирующих органов, Федеральной службы судебных приставов.

«По Павшинской пойме, по последним данным, мы их обновляли в понедельник (15 июля – ред.), долги населения перед управляющими организациями составляют 273 миллиона. При этом в суд передано дел по просроченным долгам потребителей на сумму 105 миллионов рублей, 17 миллионов долгов находится на исполнении в ФССП», – сказал Гуреев.

Он отметил, что есть дома-рекордсмены по задолженности. Например, жители дома №8 по Подмосковному бульвару должны своей УК «Протон» свыше 2,3 миллиона рублей. В отдельных квартирах долг составляет 180-200 тысяч рублей.

«Причем все эти суммы просужены», – подчеркнул Гуреев.

Проблему неплатежей населения ФССП будет прорабатывать не только в Павшинской пойме, но и на других территориях горокруга.

«С понедельника (22 июля – ред.) с 6:00 мы начнем рейды по квартирам злостных неплательщиков – с представителями администрации, ассоциации советов домов, управляющих компаний, СМИ. Будет привлечен спецназ службы судебных приставов, который может в случае, если хозяева отказываются открывать дверь, спилить петли», – заключил исполняющий обязанности старшего судебного пристава Красногорска Магомед Гусейнов.