РИАМО - 18 июл. В полтора раза возросло среднее число участников городских торгов по продаже и аренде объектов недвижимости из городского имущества столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Интерес к приобретению недвижимости напрямую у города продолжает расти. Спрос растет на фоне повышения доверия у инвесторов к открытым торгам. В этом году в среднем шесть участников претендовали на объекты из имущественной казны города Москвы, что в полтора раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — пояснил заммэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что высокую активность проявляли как потенциальные арендаторы, так и желающие приобрести у города объекты в собственность.

В аукционах за право арендовать объекты у города участвуют в среднем пять инвесторов, несколько выше спрос на объекты приватизации – в среднем восемь участников.

Факторы, повлиявшие на увеличение спроса и, соответственно, конкуренции назвал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«В столице успешно работает специальная программа для малого и среднего бизнеса, в рамках которой реализуются объекты с льготными начальными арендными ставками 1 и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. Наряду с этим инвесторы имеют возможность приобретать объекты, выставленные городом посредством публичного предложения, то есть с понижением цены до 5%», - уточнил Дегтев.

Он отметил, что в этом году впервые были реализованы объекты на торгах без объявления цены. Новые форматы вкупе с широким информированием предпринимательского сообщества о выставляемых объектах и максимально упрощенной процедурой участия в торгах привели к повышению спроса.

За первое полугодие 2019 года наибольший интерес среди лотов вызвало помещение площадью 18 квадратных метров, расположенное в центре Москвы по адресу: Рогожский вал, дом 2/50. В торгах по продаже этого объекта участвовали сразу 39 инвесторов, которые увеличили стартовую цену в три раза, до 4,8 миллиона рублей.

Еще один популярный лот среди инвесторов, желающих приобрести в собственность городскую недвижимость, располагался на юго-западе Москвы по адресу: Ленинский проспект, дом 82/2. На него претендовали 29 инвесторов, а стартовая цена увеличилась также в 3 раза, достигнув отметки в 21 миллион рублей.

Среди объектов, которые можно было снять в аренду у города, самым востребованным оказалось подвальное помещение площадью 174 квадратных метра, расположенное на проспекте Вернадского, дом 105, корпус 4. За право его аренды боролись сразу 38 инвесторов, увеличив стартовую цену в 55 раз, до 9,7 миллионов рублей.