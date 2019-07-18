РИАМО - 18 июл. В деревне Андреевка городского округа Солнечногорск местный предприниматель предложил благоустроить территорию снесенного торгового центра, свою инициативу он представил на заседании рабочей группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства в местном коворкинг-центре, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«После сноса незаконного сооружения на въезде в Андреевку оголились участки земли, которые хочется благоустроить и сделать красивыми, обеспечить комфорт жителям. Свой проект я хочу воплотить в жизнь к 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне, чтобы поселок достойно встречал этот торжественный праздник», – сказал предприниматель Владимир Ермаков.

Проект предполагает благоустройство площадки на улице Жилинской при въезде в Андреевку. Планируется высадить новый газон, многолетние кустарники и деревья, а также положить тротуарную плитку. Проект обустройства территории у снесенного торгового центра также вписывается расширение проезжей части, которое разгрузит нагрузку на транспортную артерию.

Рабочая группа по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства проводит встречи каждый четверг в местном коворкинг-центре. Представители бизнеса приходят со своими проблемами, делятся идеями и представляют проекты, которые хотели бы реализовать на территории округа.