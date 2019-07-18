РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Асфальтовое покрытие восстановят во дворе дома по улице Строителей в деревне Федюково Подольска до конца августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы во дворе дома в деревне Федюково. Он отметил, что у дома №20 по улице Строителей ранее проводили работы и вскрыли асфальт. Образовавшуюся яму засыпали, но при этом сам асфальт так и не восстановили.

«Рассмотрев обращение по вопросу разрушения асфальта в деревне Федюково, на улице Строителей, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по отсыпке проведены, полное восстановление будет выполнено в срок до 30 августа», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.