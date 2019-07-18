РИАМО - 18 июл. Врачи выйдут на работу в клинику в Новом Ступине в ноябре этого года, к этому времени в больнице завершатся отделочные работы, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«Перед нами, как перед министерством, стоит задача по подбору квалифицированных кадров, уже сейчас мы начали эту работу. Ориентируем потенциально возможных кандидатов на то, что их выход на работу – это ноябрь текущего года», - сказала Мухтасарова в эфире телеканала «360».

Замглавы городского округа Ступино Борис Скоморохов добавил, что отделочные работы начнутся в больнице в сентябре.

«Сейчас у нас проводится тендер на определение, кто будет проводить строительно-монтажные работы. По условиям контракта, 5 августа у нас подписание контракта с победителем, фирма до 30 сентября завершит отделочные работы в этом здании, после чего в нашей больнице будет устанавливаться оборудование и организовываться медицинская помощь», — добавил Скоморохов.