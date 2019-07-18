РИАМО – 18 июл. Росстат сделал расчет зарплаты жителей страны, трудящихся в крупных и средних компаниях, выяснилось, что заработок половины не превышает отметку в 35 тысяч рублей, сообщает РБК.
Федеральная служба государственной статистики проводит данное исследование раз в два года, и это единственный случай, когда можно увидеть официальные данные о медианном заработке россиян. В выборку исследования 2019 года попали 27,1 миллиона человек и более 101,4 тысячи крупных и средних предприятий. Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.
По словам социолога, если анализировать доход сотрудников всех без исключения организаций страны, то показатель выйдет еще более скромным. Зарплата среднего уровня, по расчету, составляет 47,657 тысяч рублей – эта сумма заметно превосходит медианное значение и более приближено к реальному доходу большей части жителей Российской Федерации.
Гимпельсон подчеркнул, что чем больше разница между средней и медианной зарплатой, тем значительнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с маленьким доходом.
Высокооплачивыемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%. При этом 20% работников России, которые получают самую большую прибыль, получают 48% всех финансов, которыми оплачивается работа сотрудников. Благодаря этому расчет среднего заработка показывает такое число, которое жители России не считают соответствующим действительности.
Различие медианного и среднего значения в разных регионах начинается с 13% и может доходить до 31%. Средний заработок москвичей в апреле составляет 96 тысяч рублей, медиана была меньше на 31,2% — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тысяч, а медианная — 62,6 тысячи, то есть на 28,8% меньше.
Уровень дохода 10% самых высокооплачиваемых сотрудников приравнивается к финансовому эквиваленту 157,2 тысячи рублей, 10% самых низкооплачиваемых — 12 тысяч рублей.
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Елена Егорова подчеркнула, что в материал исследования не вошли малые и микропредприятия, на которых трудятся порядка 14 миллионов сотрудников.
По ее мнению, медианная зарплата более понятна людям и Росстату наравне со средней зарплатой, и стоит начать публиковать результаты медианной зарплаты на постоянной основе.
По итогам первого полугодия 2019 года средняя зарплата в номинальном выражении увеличилась на 7%, в реальном выражении — на 1,8%. Статистическое ведомство каждый месяц делится данными о динамике оплаты труда на крупных и средних предприятиях, где работают около 32 миллиона человек из 75 миллионов экономически активного населения. Этот результат не учитывает зарплаты 43 миллионов россиян.
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