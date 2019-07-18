РИАМО – 18 июл. Росстат сделал расчет зарплаты жителей страны, трудящихся в крупных и средних компаниях, выяснилось, что заработок половины не превышает отметку в 35 тысяч рублей, сообщает РБК.

Федеральная служба государственной статистики проводит данное исследование раз в два года, и это единственный случай, когда можно увидеть официальные данные о медианном заработке россиян. В выборку исследования 2019 года попали 27,1 миллиона человек и более 101,4 тысячи крупных и средних предприятий. Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

«Соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 рублей в 2019 году», – отметил он.

По словам социолога, если анализировать доход сотрудников всех без исключения организаций страны, то показатель выйдет еще более скромным. Зарплата среднего уровня, по расчету, составляет 47,657 тысяч рублей – эта сумма заметно превосходит медианное значение и более приближено к реальному доходу большей части жителей Российской Федерации.

Гимпельсон подчеркнул, что чем больше разница между средней и медианной зарплатой, тем значительнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с маленьким доходом.

Высокооплачивыемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%. При этом 20% работников России, которые получают самую большую прибыль, получают 48% всех финансов, которыми оплачивается работа сотрудников. Благодаря этому расчет среднего заработка показывает такое число, которое жители России не считают соответствующим действительности.

Различие медианного и среднего значения в разных регионах начинается с 13% и может доходить до 31%. Средний заработок москвичей в апреле составляет 96 тысяч рублей, медиана была меньше на 31,2% — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тысяч, а медианная — 62,6 тысячи, то есть на 28,8% меньше.

Уровень дохода 10% самых высокооплачиваемых сотрудников приравнивается к финансовому эквиваленту 157,2 тысячи рублей, 10% самых низкооплачиваемых — 12 тысяч рублей.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Елена Егорова подчеркнула, что в материал исследования не вошли малые и микропредприятия, на которых трудятся порядка 14 миллионов сотрудников.

«Следовательно, если их включить в расчет, они оттянут среднюю и медиану на более низкий уровень», — сказала Егорова.

По ее мнению, медианная зарплата более понятна людям и Росстату наравне со средней зарплатой, и стоит начать публиковать результаты медианной зарплаты на постоянной основе.

По итогам первого полугодия 2019 года средняя зарплата в номинальном выражении увеличилась на 7%, в реальном выражении — на 1,8%. Статистическое ведомство каждый месяц делится данными о динамике оплаты труда на крупных и средних предприятиях, где работают около 32 миллиона человек из 75 миллионов экономически активного населения. Этот результат не учитывает зарплаты 43 миллионов россиян.