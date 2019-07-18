РИАМО - 18 июл. Объединение медучреждений в Одинцовском городском округе позволит распределить врачей, также в муниципалитете появятся детская хирургия и нейрохирургия, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Жительница Звенигорода в эфире телеканала «360» спросила про объединение восьми медучреждений в одну областную больницу, не придется ли из-за этого ездить далеко от дома.

«Хочу вас убедить, что не стоит бояться слова «оптимизация». В Одинцовском городском округе основная задача - сделать медицинскую помощь доступной. А значит - приблизить помощь всех специалистов к жителям. Это не только первичное звено, но и узкие специалисты. Объединение поможет распределить врачей, в итоге мы получим доступную квалифицированную помощь во всех уголках округа. Расписание будет более полным», - сказала Мухтасарова.

Она отметила, что прием будут вести в мелких амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах.

«Когда мы анализировали ситуацию в городском округе, мы выявили отсутствие очень востребованных профилей. Наконец в Одинцове появятся детская хирургия, коечный фонд, нейрохирургия, очень важный недостающий профиль. Кроме того, планируется строительство Регионального сосудистого центра», - заключила Мухтасарова.