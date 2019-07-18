РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 июл. Работы по ремонту теплосетей начнутся в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска 22 июля, сообщил представитель заказчика работ АО «ГТС».

В четверг начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Игорь Гуреев провел совещание с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Один из вопросов был посвящен предстоящим ремонтным работам на теплосетях, связанным с необходимостью отключения горячего водоснабжения.

«Первый этап работ – вдоль Красногорского и Подмосковного бульвара – мы будем выполнять в рамках плановой остановки котельной на профилактику с 22 июля по 4 августа», – сказал представитель.

Он отметил, что работы на трассе от Красногорского бульвара до ЖК «Спасский мост» запланированы в срок с 5 по 20 августа. В связи с этим около 15 дней несколько адресов – улица Спасская, дом №1, корпуса 1, 2, 3 и Красногорский бульвар, дом №25 – останутся без горячего водоснабжения.

«Речь идет об участке теплосети, который находится в узловой точке магистрали. Этот участок ремонтировали в прошлом году и уже дважды в текущем. Был сделан вывод, что требуется полная перекладка участка магистрали, чтобы не допустить срыва отопления домов в зимний период», – добавил советник главы муниципалитета Владимир Леонов.

Начальник управления ЖКХ Гуреев призвал представителей ТСЖ разъяснить жителям необходимость данных работ и отметил, что в прошлые годы на этих сетях уже возникали проблемы.

«Понимаю, что никому не хочется надолго оставаться без горячей воды. Но лучше сейчас побыть без воды, чем зимой остаться без тепла», – добавил Гуреев.

Также он отметил необходимость уделить особое внимание самому процессу проведения работ и обратился к представителям Госадмтехнадзора с просьбой держать на контроле соблюдение порядка на строительной площадке. Зоны проведения работ должны быть огорожены, участки вблизи дорог освещены, по периметру должны быть вывешены информационные щиты.

По словам Гуреева, администрация Красногорска берет на ежедневный контроль проведение работ по ремонту теплотрассы.