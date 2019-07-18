РИАМО - 18 июл. В Егорьевске «молодогвардейцы» вместе с инспекторами местного отдела Госадмтехнадзора убрали территорию у дома ветерана Великой Отечественной войны Евгения Абросимова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках акции Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» по оказанию помощи одиноко проживающим в частном секторе людям почтенного возраста и инвалидов активисты спилили сухостой, ветхие деревья и кустарники, а также убрали территорию возле дома ветерана от мелкого бытового мусора.

«Сотрудники ведомства и их добровольные помощники, которых Госадмтехнадзор объединил под крылом Общественного совета, помогли более чем 200 пенсионерам во всех муниципалитетах региона. Чаще всего подопечные ценят именно внимание, дружеское участие, неравнодушное отношение к нуждам долгожителей», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Акцию Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» запустили в 2018 году. Тогда же она стала серебряным призером ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».