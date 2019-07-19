Минтруд разработал новый перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин. В прежнем перечне двадцатилетней давности под запретом для женщин было 456 профессий, теперь его сократили до 98. Список профессий еще неокончательный, но скорее всего с 1 января 2021 года женщины смогут работать дальнобойщиками, матросами на корабле, автослесарями и др. Подробнее о том, кем еще будут трудоустраивать женщин по новым правилам, смотрите в инфографике РИАМО.