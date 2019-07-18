РИАМО – 18 июл. Строительство спортивно-развлекательного центра и нового жилого корпуса завершили на базе отдыха в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «Проф-Недвижимость».

«На территории базы отдыха, расположенной на Новском шоссе в городском округе Балашиха, возведен спортивно-развлекательный центр и новый жилой корпус. Объектам выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», – говорится в сообщении

На территории спортивно-развлекательного центра располагаются игровые залы, бассейн, зона массажа и спа, зона косметологии, ряд административно-бытовых помещений. Кроме этого, в здании обустроены офисные помещения и конференц-залы для ведения переговоров, совещаний и проведения семинаров. Площадь 3-этажного спортивно-развлекательного центра составляет 5320 квадратных метров.

Жилой корпус предназначен для временного проживания посетителей комплекса. В здании располагается 39 номеров. Площадь 3-х этажного корпуса – 2760 квадратных метров.

«Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.