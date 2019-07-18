РИАМО - 18 июл. Врачи Домодедовской центральной городской больницы начали вводить аппараты химиотерапии новым методом, с помощью имплантации в организм больного центральной венозной порт-системы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

По утверждению главного врача больницы Андрея Осипова, порт-системы значительно выигрывают по сравнению с катетерами, так как лечебные вещества вводятся в устройство безболезненно, нанося меньше урона сосудам, а на кожу исключается попадание токсичных веществ.

«Операцию выполняют под рентгеновским контролем, что позволяет установить порт-систему с максимальной точностью и выписать больного в короткие сроки. После этого лекарство вводят в камеру порта, расположенную под кожей», — говорится в сообщении.

Специалисты медучреждения провели уже свыше 40 операций по установке таких систем. Эту процедуру сделали не только местным жителям, но и пациентам из Клина, Солнечногорска и других городов Подмосковья. Операции по установке порт-системы проводятся бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.