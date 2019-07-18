РИАМО - 18 июл. На Земляном Валу в Басманном районе Москвы проведут комплексное восстановление дома 1932 года постройки по программе капитального ремонта, при этом архитектурный облик и планировку оставят неизменными, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов одобрил ремонт здания по адресу: улица Земляной Вал, дом №1/4, строение 1. Рабочие полностью восстановят чердак и крышу. Ради этого заменят штукатурный слой, грунтовку и окраску ограждения кровли, а также очистят и обновят мачты телерадиоантенн. В зоне выходов на чердак установят новые, стальные и утепленные, дверные блоки. Деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом, а кровлю поменяют.

«Ремонт фасадов, один из которых выходит на Чкаловский сквер, будет включать в себя очистку и промывку стен, в том числе цоколя, затирку трещин в штукатурном слое и окраску. Помимо этого, работы затронут балконы, их нижние и боковые поверхности будут расчищены и покрыты краской», — говорится в сообщении.

Проект внутренних работ учитывает необходимость обновления штукатурного слоя на стенах, потолках и нижних поверхностях лестничных пролетов, облицовку стен первого этажа керамической плиткой, ремонт ограждений лестничных маршей и замену входных и тамбурных дверей.

Также все подъезды оснастят новыми почтовыми ящиками, а по всему объему здания появятся новые коммуникации.

Постройка расположена на территории объекта культурного наследия «Территория культурного слоя Басманной слободы» XVI-XVII веков, а также выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII века (Камер-Коллежского вала).