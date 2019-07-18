РИАМО - 18 июл. Трехлетний ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на улице Быковского в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Балашихинское».

«18 июля 2019 года в 8:30 в Балашихе на улице Быковского, дом №10А произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который <…> выбежал из-за припаркованного транспортного средства на проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.