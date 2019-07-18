РИАМО - 18 июл. В рамках проекта «Дети-Детям» международный благотворительный фонд Юрия Розума 29 июля проведет концерт классической музыки в Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В благотворительном концерте примут участие юные талантливые музыканты-стипендиаты фонда. Его президент – народный артист России, лауреат международных конкурсов Юрий Розум – откроет концерт и поделится с воспитанниками колонии своим богатым опытом благотворительной работы», – говорится в сообщении.

Заключенные услышать композиции Баха, Вивальди, Чайковского, Шопена, Рахманинова, Мусоргского и других великих композиторов.

Фонд оказывает не только финансовую, но и творческую поддержку своим подопечным, а также прививает им социально значимые навыки. Проект «Дети-Детям» – это попытка юных музыкантов силами искусства при помощи таланта изменить мироощущение их сверстников, находящихся в сложной жизненной ситуации. Подобная музыкальная «терапия» влияет как на публику, так и на исполнителей.

Авторская программа фонда «Дети-детям» существует уже больше 10 лет и насчитывает множество акций: концерты, выставки, лекции, семинары, практикумы и мастер-классы в больницах, детских домах, колониях и других местах, где находятся дети, нуждающиеся в моральной и финансовой поддержке.