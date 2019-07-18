РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Врачи Люберецкой районной больницы №1 успешно прооперировали беременную женщину с острым пиелонефритом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка обратилась в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах с жалобой на слабость и высокую температуру. Ее госпитализировали в Люберецкую районную больницу №1 с расширением лоханки правой почки и острым обструктивным пиелонефритом беременной.

«Врачи урологического отделения экстренно провели стентирование почки (процедуру, которая помогает восстановить отток мочи – ред.) внутри мочеточника. Провели антибактериальную инфузионную терапию, тем самым предотвращено развитие гнойных септических осложнений. На сегодняшний день состояние пациентки стабильное», – сказал заведующий урологическим отделением Люберецкой больницы №1 Минздрава Подмосковья Павел Никифоров.

Он добавил, что пациентку перевели обратно в МОЦОМД для дальнейшего ведения беременности.

Никифоров отметил, что операции на таких сроках беременности проводятся крайне редко и требуют от врачей повышенной осторожности, так как существует риск преждевременных родов и угроза здоровью плода.