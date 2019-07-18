РИАМО - 18 июл. С 16 по 21 октября уже в третий раз в Московской области пройдет Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», в программе – занятия по командообразованию, деловые игры, спортивные мероприятия, экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей России.

Участников лагеря ждут встречи с интересными людьми, которые поделятся историями своего успеха: политиками, общественными деятелями, артистами, музыкантами, писателями. В лагере также проведут мастер-классы, направленные на развитие личностных компетенций, и просветительские лекции.

«В течение всей смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут работать над созданием социальных роликов по межнациональной тематике, которые затем будут транслироваться на региональных телеканалах и размещаться в федеральных СМИ», — говорится в сообщении.

Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, деловые игры, спортивные мероприятия, экскурсии.

«Лагерь «Поколение» стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества. Главный результат таких специализированных смен в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Завершится работа лагеря церемонией награждения авторов лучших короткометражек.

В прошлом году в Подмосковье приехали более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из 73 регионов России и стран ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Абхазии.