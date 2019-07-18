РИАМО - 18 июл. Городские службы приступили к устранению последствий проседания грунта в московском районе Лефортово, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы префектуры ЮВАО Москвы.

«В районе Лефортово произошло незначительное проседание грунта, куда попала задняя ось колес транспортного средства. На данный момент автомобиль извлечен, самостоятельно уехал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что городские службы оперативно прибыли на место происшествия, на данный момент проводятся ремонтные работы.