РИАМО - 18 июл. В Серпухове на территории Принарского парка 27 и 28 июля пройдет масштабный праздник «День Нептуна» и рыбный фестиваль, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«День Нептуна – один из самых ярких летних фестивалей для всей семьи. В этом году праздник стал еще более зрелищным и творческим. Теперь его обязательным атрибутом является костюмированное шоу, в котором участвуют Нептун с трезубцем и огромной бородой, русалки, водяные и другие мифические герои», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

После парада будет небольшой спектакль со сказочными персонажами, а завершится детская часть праздника традиционной морской традицией «макания в воду», то есть будут облиты все, кто окажется на берегу и не успеет убежать.

На площадке мероприятия будет работать зона с аттракционами, тематический фуд-корт, а вечером пройдет пенная дискотека. Также для гостей фестиваля организовано театральное шоу «Pro-scenium», где зрителей будут ждать отрывки из спектаклей, музыкальные номера, творческие лаборатории, мастер-классы по театральному гриму, фотозоны и другие развлечения.

В рамках рыбного фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению изысканных блюд из рыбы, дегустация и продажа продукции. Гостям фестиваля будет представлено более 150 видов рыбной продукции от 17 добывающих и перерабатывающих компаний: крабы, раки, сибас, нерка, кижуч, корюшка, омуль, муксун, чавыча, дикая форель, морепродукты и другие. При этом посетители смогут не только приобрести понравившиеся деликатесы, но и продегустировать на месте.