РИАМО – 18 июл. В Протвине полицейские задержали подозреваемого в краже и мошенничестве, им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию поступили заявления от местных жителей о том, что неизвестный проник в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Ленина, и похитил телевизор, а также мобильный телефон, затем, выйдя на улицу, в результате мошеннических действий завладел телефоном несовершеннолетнего.

«Общая сумма материального ущерба составила более 50 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении краж и мошенничества задержан 25-летний ранее судимый местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 и статьей 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество». Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Протвинским городским судом.