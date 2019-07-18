РИАМО – 18 июл. Карантин по бешенству животных, установленный в мае текущего года, сняли на ряде территорий Рузского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (18 июля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 20 мая 2019 года и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Молодиково Рузского городского округа», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят от восточной границы поселка Колюбакино до западной границы поселка Старая Руза, далее до южной границы поселка Дорохово и далее до восточной границы поселка Колюбакино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.