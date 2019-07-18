РИАМО – 18 июл. По итогам первого полугодия в Московской области отмечается рост числа заявлений на регистрацию прав на недвижимость онлайн, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Подмосковью.

«Так, в первом полугодии 2019 года 152843 заявления на регистрацию прав подано онлайн, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель за прошлый год (70014 заявлений)», – отмечается в сообщении.

В первом полугодии нынешнего года число принятых заявлений на регистрацию прав от органов государственной власти выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (14279 и 6875 соответственно).

Количество заявлений о государственном кадастровом учете от органов власти увеличилось в 7,5 раз: в первом полугодии 2019 года принято 2584 заявления, в то время как за аналогичный период 2018 года – всего 346 заявлений.