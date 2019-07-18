РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. С начала текущего года около 60 автомобилей угнали в трех городах на территории обслуживания ГИБДД Люберец, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Всего с начала года (2019 года - ред.) с территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» было угнано и похищено 57 автомобилей. В 2018 году угнали 52 транспортных средства», – говорится в сообщении.

С начала года в Котельниках угнали девять автомобилей, в Дзержинском – семь, в Люберцах – 49.

«По статистике, наибольший интерес у преступников вызывают такие автомобили, как KIA, Hyundai, Lada Priora, Toyota, Mitsubishi. Угоны и хищения транспортных средств совершаются в основном в ночное время – с 22:00 до 06:00). Практически все угоны совершили от дома пострадавших, либо с парковок торговых центров. Наиболее угоняемым днями недели стали вторник и четверг», – отмечается в материале.

Автомобиль целесообразно оборудовать охранной сигнализацией и системой блокировки. Нежелательно парковать автомобили в безлюдных и неосвещаемых местах.

«Ни в коем случае не храните в автомобиле свои документы, а также документы на автомобиль – этим вы затрудните его розыск. Не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на несколько секунд. Выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны», – заключается в материале.