РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. На маршруте Подольск – Нахабино Московского центрального диаметра (МЦД) запустят 24 новых электропоезда «Иволга», в настоящее время на железнодорожной станции «Подольск» проводят реконструкцию, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители округа, приезжающие и уезжающие с железнодорожной станции «Подольск», наверное, уже обратили внимание на современную электричку «Иволга», которая стоит на запасных путях. 24 таких новых комфортабельных электропоезда городского типа с интервалом движения всего в 5-6 минут будут скоро курсировать через Москву между Подольском и Нахабино на новом маршруте МЦД», – говорится в сообщении.

В рамках этого масштабного проекта в настоящее время идет реконструкция железнодорожной станции «Подольск». Старые платформы демонтируют и заменят, вымостят брусчаткой, установят новые блоки, плиты перекрытия и навесы. Будут расширены выходы из переходов, их оснастят эскалаторами и лифтами для маломобильных групп населения. Также проведут благоустройство прилегающей территории.

«Станция преобразится, станет соответствовать самым современных техническим стандартам и высокому уровню комфорта для пассажиров. Ожидается, что после ввода МЦД снизится и нагрузка на улично-дорожную сеть городского округа. Завершить первый этап реконструкции планируется уже до конца текущего года. Движение по маршруту Нахабино – Подольск планируется сделать регулярным с 2020 года», – поясняется в материале.