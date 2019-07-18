РИАМО - 18 июл. Пенсионеров приглашают на занятия по физкультуре и творчеству в центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Бесплатные занятия пройдут в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Центр находится по адресу: город Коломна, улица Пушкинская, 22.

«Проект представляет собой систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни граждан пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет)», — говорится в сообщении.

Посетить можно занятия по танцам, туризму, скандинавской ходьбе, йоге, компьютерной грамотности, пению, плаванию, творчеству, дыхательной гимнастике, физкультуре.

С начала июня более 100 пенсионеров Коломенского городского округа воспользовались бесплатными услугами в центре социального обслуживания. Популярнее всего скандинавская ходьба, туризм, плавание, компьютерная грамотность.

С расписанием занятий можно ознакомиться по телефону Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» 8(496) 612-35-83, а также на сайте http://www.cso.kol5021.ru и с помощью приложения «Мобильный центр социальных услуг».

О программе также могут рассказать в Коломенском районном управлении социальной защиты населения по адресу: Коломна, улица Зайцева, 40.