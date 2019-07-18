РИАМО – 18 июл. В поселении Кубинка-1 в Одинцовском городском округе в одной из квартир жилых домов произошел хлопок газо-воздушной смеси, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 16:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в квартире по адресу: Одинцовский городской округ, поселение Кубинка-1, корпус 13, квартира 46.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси после замены прокладки газовой плиты в квартире на четвертом этаже, возгорания не последовало, несущие конструкции не пострадали, выбита входная дверь, повреждено остекление», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек.

«Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС России: одна единица техники, три человека», – резюмируется в сообщении.