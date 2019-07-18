РИАМО - 18 июл. В городском округе Солнечногорск идет активная подготовка к отопительному сезону — в многоквартирных домах проводятся промывка, опрессовка и ремонт отопительных систем, проверяются чердаки и подвалы, уплотняются трубопроводы, окна и двери в подъездах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подготовку к зиме должны вести не только наши специалисты. Собственники жилья также обязаны проверить, готова ли квартира к холодам. Когда проходят промывка и опрессовка системы отопления, жители должны посмотреть, не текут ли батареи и соединения на трубах, нет ли ржавчины или микротрещин. В случае неисправностей следует сразу же обращаться в управляющую организацию», — сказал специалист отдела многоквартирных домов МУП «ИК ЖКХ» Евгений Колесников.

Планируется, что к 1 сентября весь жилой фонд Солнечногорска получит паспорта готовности. Такое поручение дал глава городского округа Владимир Слепцов. На сегодняшний день уже 30% многоквартирных домов под управлением муниципальной управляющей компании к холодам уже подготовлены.