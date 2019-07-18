РИАМО - 18 июл. Мосгоризбирком утвердил положение о порядке дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, передает корреспондент РИАМО в четверг.

«Нам необходимо принять документ, из которого бы избиратель очень четко видел весь порядок своих действий при подаче заявления и при осуществлении непосредственно голосования. В нем отражены вопросы, связанные с подачей заявления на портале, с порядком голосования на портале», - сказал зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он добавил, что документ также регулирует вопросы, связанные с составлением списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования, а также исключение избирателей из списков избирательных участков по месту жительства.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно. Участие в электронном голосовании добровольное: проголосовать можно и привычным способом, придя на участок и опустив бюллетень в избирательную урну.