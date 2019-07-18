РИАМО - 18 июл. Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», участники смогут начать загружать снимки на сайт проекта с 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если в 2017 году, когда «Русская цивилизация» проводилась впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран, то в прошлом году – уже свыше 17 тысяч снимков от 3 тысяч фотографов из 44 стран, в том числе таких экзотических, как Коста-Рика, Новая Зеландия, Сальвадор, Барбадос, Венесуэла, ЮАР», — говорится в сообщении.

Руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов отметил, что с каждым годом конкурс становится масштабнее.

«Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию», — добавил Баринов.

Уже с 22 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт конкурса. Одно из главных требований: участники должны быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура». В этом году в конкурсе появилась новая номинация «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в столице.

Прием работ завершится 8 сентября. Их оценит жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

В прошлом году самые интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в одной из самых необычных частных художественных галерей Москвы, расположенной на территории храма Христа Спасителя. Кроме того, работы победителей фотоконкурса были подарены святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил.