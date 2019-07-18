РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Строительство детской и спортивной площадок в одном из дворов на Плещеевской улице в подмосковном Подольске планируют включить в программу благоустройства территорий на 2020 год, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг во дворе домов №№56 и 58 по улице Плещеевская прошла встреча представителей администрации горокруга и управляющей компании МУП «ДЕЗ» с жителями по вопросу планируемого благоустройства.

«Данный двор планируется включить в программу по благоустройству на 2020 год. Здесь планируется строительство детской игровой и спортивной площадок. Однако это еще не окончательное решение. В августе пройдет голосование за благоустройство дворов на портале «Добродел», и жители должны будут поддержать предложение об обустройстве здесь данных площадок», – сказал главный специалист комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Максим Карнаухов.

По его словам, в рамках благоустройства также планируется установить информационный стенд, лавочки и урны.

Как отметила в ходе встречи одна из жительниц, она поддерживает строительство площадки, но опасается, что данные планы могут долго реализовываться.