РИАМО - 18 июл. В Подмосковье построят новый участок автодороги «Ледово – Железня», который будет вести к съезду к мясокомбинату «Черкизово», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Участок строительства определен от примыкания автомобильной дороги «Ледово-Железня» до съезда к мясокомбинату «Черкизово» и проезда к населенному пункту Топканово. <…> В рамках строительства новой дороги предусмотрена установка новых инженерных коммуникаций и устройство наружного освещения», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Протяженность нового двухполосного участка дороги составит 1,5 километра, а расчётная скорость — 80 километров в час. Планируемая пропускная способность — 5 тысяч автомобилей в сутки.

Новая дорога обеспечит транспортную доступность мясокомбината «Черкизово», который считается одним из самых крупных предприятий в Европе. Недавно уникальный роботизированный завод открылся после реконструкции, сейчас он может выпускать до 30 тысяч тонн различной продукции в год, обеспечивая порядка трети российского рынка.

ГКУ «Дирекция дорожного строительства» уже заключило контракт на строительство дороги к мясокомбинату «Черкизово» с ООО «Трансстройсервис». На проект из дорожного фонда Московской области выделили 116,3 миллиона рублей.