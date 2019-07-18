РИАМО – 18 июл. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Москву 9 мая 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы, сообщает ТАСС.

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном состоялся в четверг по инициативе французской стороны.

«Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – отметили в пресс-службе Кремля.

В начале июля помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил о намерении Кремля направить приглашения на празднование юбилея Победы лидерам многих стран.

Он также отмечал, что Путин передал официально несколько приглашений, в частности, президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину.