РИАМО - 18 июл. В Солнечногорскую центральную районную больницу 27-летняя девушка попала с острым аппендицитом, ее положение осложнялось тем, что она находилась на 36-й неделе беременности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Врачи приняли решение произвести экстренное хирургическое вмешательство – аппендэктомию. Операция прошла успешно, врачи даже смогли сохранить беременность.

«Послеоперационное течение гладкое, швы сняты на седьмые сутки, пациентка идет на поправку», – сказал заведующий первым хирургическим отделением Солнечногорской ЦРБ Михаил Строителев.

Теперь пациентку ждут в акушерском отделении для рядов.