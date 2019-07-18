РИАМО - 18 июл. В Московский научно-практический центр медицинской реабилитации попала 54-летняя женщина, пережившая инсульт, специалистам пришлось задействовать все возможные средства, чтобы поставить ее на ноги, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Женщина два года страдала от приступов онемения лица, левой руки и ноги и нечеткость речи. Несмотря на явные признаки преходящих нарушений мозгового кровообращения, к врачам она не обращалась. Не так давно у нее случился инсульт. Женщину тут же положили в клиническую больницу №13 Москвы. За две недели лечения там появилась положительная динамика, но требовалась полноценная медицинская реабилитация. Так пережившая инсульт женщина попала в Московский научно-практического центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

«Мультидисциплинарной бригадой в первые сутки был разработан индивидуальный план реабилитации: занятия лечебной физкультурой в группе и индивидуально под присмотром инструктора-методиста, водолечение, курс массажа, а также ежедневные занятия с логопедом и психологом», - говорится в сообщении.

Курс восстановления длился 14 дней. По его завершения пациентка стала в разы активнее, у нее улучшилось общее физическое состояние, укрепились мышцы спины и пресса. Но на этом реабилитация не закончилась. Для того, чтобы пациентка вернулась к активной жизни, специалисты предложили компьютерную программу «Степс-реабил». Ее разработали в клинике реабилитации НМХЦ имени Н.И. Пирогова для двигательной, речевой и психологической домашней реабилитации.

Сейчас женщина чувствует себя лучше, она может самостоятельно вставать с кровати и передвигаться с опорой на ходунки.