РИАМО - 18 июл. В городском округе Электросталь задержали мужчину, который похитил у местного жителя мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

39-летний мужчина сообщил о краже в дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь. Полицейские вычислили и задержали 37-летнего злоумышленника, также проживающего в горокруге.

«В отношении подозреваемого Следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», — говорится в сообщении.

За преступления, подпадающие под эту статью, нарушителям грозит лишение свободы сроком до 10 лет. С укравшего взяли подписку о невыезде и дали предписания о надлежащем поведении.