РИАМО – 18 июл. Полицейские в Балашихе задержали подозреваемого в краже дамской сумочки с деньгами, им оказался 28-летний местный житель, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный около одного из домов на улице Октябрьской похитил принадлежащую ей сумочку с денежными средствами.

«Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.