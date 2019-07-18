РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Вертолет Национальной службы санавиации забрал больного с площади Ленина в Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вертолет Национальной службы санитарной авиации «Ансат» приземлился в Подольске днем 18 июля на площади Ленина для перевозки тяжелобольного», – говорится в сообщении.

Легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет «Ансат» производится в Казани. Он активно эксплуатируется в санитарной авиации России.