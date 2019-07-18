РИАМО - 18 июл. Состязания механизаторов «Пахарь-2019» завершились на Дне поля в Дмитровском городском округе Подмосковья, впервые в рамках состязаний прошел конкурс для студентов учебных заведений сельскохозяйственного профиля «Студент-Пахарь», говорится в сообщении пресс-службы администрации Можайского городского округа.

В студенческих соревнованиях в номинации «Лучший молодой механизатор» победу одержал 18-летний студент Можайского многопрофильного техникума Евгений Байраков. Он подтвердил свои теоретические знания и выполнил несколько практических заданий, в которые входили пахота и фигурное вождение сельхозмашины.

«Я узнал об этой выставке от преподавателя в техникуме, где обучаюсь на третьем курсе. Решил принять участие не раздумывая, ведь это хорошая возможность проявить себя и проверить свои умения, и закрепить знания. Несмотря на то, что мои соперники оказались довольно умелыми, я до последнего не сдавался. Но все равно до сих пор не могу поверить в то, что занял победное место. Теперь буду готовиться к выставке 2020 года», - сказал Байраков.

За победу в конкурсе за звание лучшего студента-пахаря Евгений Байраков получил ценный приз — скутер.

«Конкурс среди молодых пахарей Московской области проводился в этом году впервые, и тем более приятно, что наш конкурсант занял верхнюю ступень пьедестала. Поздравляю Евгения, его преподавателей и директора техникума Владислава Новикова с этим большим достижением!» - отметил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.