РИАМО - 18 июл. Проходка тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) под действующей станцией Сокольнической линии «Проспект Вернадского» завершена с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Полина», который строит перегонный тоннель на юго-западе БКЛ, завершил проходку 44-метрового участка под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии с опережением графика на два дня», – заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В свою очередь генеральный директор управляющей компания по строительству новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин уточнил, что во время проходческих работ проводился круглосуточный мониторинг.

«ТПМК «Полина» возводит левый перегонный тоннель от станции «Проспект Вернадского» до «Улицы Новаторов» протяженностью 1,2 тысячи метров. Проходка стартовала месяц назад, за это время построено 87 метров тоннеля», – подчеркнул Газизуллин.

Работу девяти станций Сокольнической ветки – «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые были закрыты для строительства тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро, досрочно возобновят в пятницу, 19 июля.