РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Инспекторы ГИБДД провели акцию для воспитанников детского сада «Аленка» в Котельниках, в ходе которой рассказали им о правилах дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду «Аленка» городского округа Котельники провели профилактическое мероприятие «ПДД для малышей». В его ходе сотрудник ГИБДД в игровой форме рассказал, из каких частей состоит проезжая часть, о чем говорят дорожные знаки, разметка и сигналы светофора, какие пешеходные переходы наиболее безопасные и с какими опасностями может встретиться ребенок на внутридворовой территории жилого дома», – говорится в сообщении.

Инспектор также провел с детьми викторину. После этого, с помощью демонстрационных автокресел, автолюльки и бустера детям показали, как нужно пристегиваться при поездке с родителями в автомобиле.