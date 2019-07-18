РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июл. Ремонт кровли в доме №11 на улице Шоссе Энтузиастов в Балашихе завершат в сентябре текущего года, также рабочие планируют отремонтировать чердачное помещение и обновить стропильную часть крыши, сообщил исполнительный директор компании-подрядчика Максим Сапегин.

«Жители просили включить этот дом (Шоссе Энтузиастов, 11 – ред.) в региональную программу по капитальному ремонту. И долго ждали перемен. Также здесь мы смонтируем новые водосточные системы и снегозадержатели. Объем работ – 3 тысячи квадратных метров. Все ремонтные работы планируем завершить к 1 сентября (2019 года – ред.)», – сказал Сапегин.

Он добавил, что ремонтные работы начались в доме в апреле текущего года.

«Рабочие убрали с чердака 264 тонны мусора и приступили к утеплению помещения с использованием особого негорючего материала – минеральной ваты. Всего на объекте работают 11 человек», – отметил Сапегин.

Сумма ремонтных работ дома составляет 12 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.