РИАМО - 18 июл. В частном доме, расположенном на территории одного из сел Раменского городского округа, произошел пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в строении в селе Заворово, об инциденте сообщили в 13:34.

«Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация выясняется.

ГУ МЧС России по Московской области призвали в случае пожара сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости нужно обращаться в управление по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного – 112 или 101.