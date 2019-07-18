РИАМО - 18 июл. Молодые спортсмены Аделина Халикова, Мухаммаджон Якубов и Аина Моисеева представят Подмосковье в составе сборной России на ХV-ом летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Азербайджане, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивное мероприятие пройдет с 21 по 27 июля в Баку. В программе фестиваля заявлены соревнования по гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе. Всего будет разыграно 298 комплектов наград. Участие в соревнованиях примут порядка 3600 спортсменов из 48 стран континента.

«Представители Московской области выступили на Европейских играх, на Универсиаде в Неаполе, приняли участие в различных чемпионатах и первенствах мира. Следующим вызовом для них станет ХV-й летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку. Наши атлеты находятся в хорошей форме и готовы показать достойное выступление на предстоящих соревнованиях», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Халикова представит Подмосковье в соревнованиях по легкой атлетике, Якубов поборется за «золото» в спортивной гимнастике, а Моисеева продемонстрирует свои навыки дзюдоиста на татами.