РИАМО - 18 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию с задержанием мамы и ребенка в ходе несанкционированного митинга в городском округе Ликино-Дулево, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

«В ходе несанкционированного митинга вблизи населенного пункта Ильинский погост молодая женщина с семилетним ребенком была препровождена на полицейском автомобиле в отделение. Там девочку сразу передали папе. Личность мамы была установлена, в отношении нее составили протокол об административном правонарушении и отпустили домой», – сказала Мишонова.

Также подмосковный детский омбудсмен подчеркнула, что брать с собой детей на массовые мероприятия, тем более на несанкционированные митинги, опасно.