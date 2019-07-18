РИАМО - 18 июл. В центре столицы 20 июля ограничат движение транспорта из-за проведения массовых мероприятий, перекрытие будет действовать на улицах Академика Сахарова и Маши Порываевой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, с 04:00 до 08:00 в районе дома 9 по проспекту Академика Сахарова будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 будет недоступна проезжая часть на улице Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а с 08:00 до 18:00 – по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Автомобилистам порекомендовали заблаговременно спланировать маршрут своих поездок и запланировать пути объезда.