РИАМО - 18 июл. Житель Талдомского городского округа Андрей Филиппов выиграл автомобиль «Нива» в рамках областного конкурса «Пахарь 2019», прошедшего в рамках выставки сельскохозяйственных технологий в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За победу обладатель приза соревновался с 58 участниками. Соревнование прошло в рамках выставки сельскохозяйственных технологий «День Поля 2019».

«В номинации Т-150 первое место занял Кропивко О.П из Пушкинского горокруга, приз – скутер. В номинации МТЗ-82 первое место занял Акимов А.А. из горокруга Ступино, приз – скутер. В номинации К-700 первое место занял Федотов И.П. из Дмитровского горокруга, приз – скутер», – говорится в сообщении.

Среди молодых пахарей первое место занял Байраков Е.А. из Можайского техникума, выиграв скутер.

В рамках выставки землепашцы продемонстрировали свое мастерство, поделились опытом друг с другом, обсудили новейшие достижения агропромышленного комплекса и познакомились с новыми образцами сельхозтехники.

В нынешнем году впервые в регионе посоревновались и студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления, уровень теоретической и практической подготовки обучающихся по профессии тракториста-машиниста определили на конкурсе «Студент-пахарь». Смотр организовали для того, чтобы способствовать повышению мастерства и освоению новой сельхозтехники и технологий.