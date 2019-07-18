РИАМО – 18 июл. Компанию Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за несоблюдение российского законодательства, такое взыскание предъявлено за недостаточную фильтрацию поисковых сайтов, сообщается на сайте Роскомнадзора.

В четверг управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в рамках своих полномочий рассмотрело по существу дело об административном правонарушении в отношении компании Google.

«Компания не выполнила требования закона «Об информации…» по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи – более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», – говорится в сообщении.

В отношении Google назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

«Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона», – резюмируется в материале.