РИАМО – 18 июл. Количество пострадавших, получивших острую кишечную инфекцию от употребления еды из вендинговых аппаратов сети Healthy food возросло с 51 до 65, сообщает ТАСС.

По наблюдениям Роспотребнадзора, это увеличение происходит за счет людей, которые ранее приняли в пищу еду из автоматов, но до сих пор не обращались за помощью врачей. На сегодняшний день под наблюдением медицинских работников в стационарах лежат 17 человек. По предварительному диагнозу, пострадавшие получили сальмонеллез.

«В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов», – отмечается в сообщении.

Информация о массовом отравлении появилась 16 июля. После этого было изъято порядка 3 тонн продукции. Мониторинг производства компании выявил, что в автоматы поставлялась продукция с истекшим сроком годности, на упаковках ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. Сырье и еда хранились на производстве без маркировки.

Некоторые холодильники были неисправны, температурный режим хранения продукции не соблюдался.

В настоящее время помещения производственного цеха опечатаны. Также в офисах и фитнес-центре закрыты 15 станций здорового питания (вендинговых автоматов), реализующих продукцию под брендом Healthy food в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах, и опечатано кафе Healthy food ООО «Горшочек, вари» в торговом центре «Афимолл Сити».

Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий как на производстве, так и в местах реализации продукции, изготовленной в ООО «Хэлфи Фуд Продакшен», продолжается.