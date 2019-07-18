РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В микрорайоне Климовск Подольска водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с моста возле ТЦ «Хамелеон» в реку Петрицу, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, вылетев в реку Петрицу. В автомобиле находились мужчина и женщина. Пожарные ПСЧ №77 и ПСО №17 Подольского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту ДТП, оказали первую помощь и деблокировали зажатого водителя и пассажира из легкового автомобиля», – говорится в сообщении.

С женщиной все в порядке. Вместе с мужчиной пострадавших доставили в Подольскую городскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.